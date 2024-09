Carlos Palma comenzó a cantar canciones del Grupo 5 en su estación mientras cocinaba, Cuando terminó, le preguntó a Christian Thorsen si le gustó lo que había escuchado. “¿Qué tal ah? Muy bien, ¿no?”, consultó.

Tras ello, se atrevió a hacerle un pedido a Christian Yaipén. “Christian para que me llamen pues. Se acaba la temporada de El Gran Chef, ¿qué voy a hacer? Por favor”, manifestó. Asimismo, aseguró que a pesar de no tener una gran voz, puede desempeñar otro rol. “No canto no bailo, pero ahí puedo hacer algo”, dijo.

Este martes 3 de septiembre se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. cuatro de los cinco alumnos tendrán que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

