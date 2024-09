El tema de los cuchareables llegó a la cocina por la preparación de las lentejas. En ese sentido, José Peláez le preguntó a Javier Masías por su estado de ánimo. “Debo imaginar que usted debe de estar feliz por comer con cuchara el día de hoy”, empezó diciendo el presentador.

Javier Masías no dudó en ningún momento y decidió responder: “Bueno, señor Peláez. La verdad no te equivocas, me gusta comer con cuchara la comida que está pensada para comer con cuchara, pero cualquier degradación de la comida no me gusta”, sentenció.

Asimismo, aprovechó para aclarar la polémica que se creó por algunos de sus comentarios. “Y por si acaso ese tema de los cuchareables, lo único que he dicho es que la mayoría me parecen troces, pero algunos algunes me parecen muy buenos. No sé por qué se esponjan todos”, manifestó.

Este martes 3 de septiembre se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. cuatro de los cinco alumnos tendrán que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

