Canchita Centeno, Diana Sánchez y Leslie Stewart ACEPTARON el reto y bailaron un musical de Grease para conseguir la ayuda de los chefs de “Gaviotas” en la segunda noche de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”.

La canción escogida para esta canción fue “You’re the one that i want” de Grease y las tres participantes se caracterizaron de los personajes; pero, en definitiva, quien se robó el show fue Diana.

La concursante logró que uno de los chefs bailarines la cargara al estilo Sandy Olsson. “De la nada la Diana cargada. Mañana me van a ver haciendo Tik Toks con ellos”, dijo Diana en son de broma.



Este sábado 11 de enero se vive la segunda noche de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes luchan por acumular la mayor cantidad de puntos en la tabla de posiciones, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.