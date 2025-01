Canchita Centeno NO soportó la broma que le hizo Ricky Trevitazzo en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. A la participante NO le gustó que su compañero no la considere una “rubia natural”.

Peláez saludó a Canchita: “Hola a la segunda rubia de esta cocina (después de Leslie Stewart)”. Y, en ese momento, Ricky replicó: “¿Rubia?”.

Este “inocente” cuestionamiento provocó la furia de Canchita. “Cállese envidioso. O sea, ¿tú te puedes poner pelo y yo no puedo ser rubia? Por favor”, respondió la locutora. “Bien dicho, así se habla”, la animó Peláez.

Este viernes 10 de enero inicia la súper ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los seis mejores participantes luchan por su pase a la ronda final de esta temporada y alzarse con la ansiada Olla de Oro, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.