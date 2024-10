Canchita Centeno sufrió un corte en el dedo durante su participación en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna quería continuar cocinando, pero primero debía ser evaluada por el médico.

“Me corté, me corté (…) ¿Parece profundo? No me digas. Por favor, no, pasé días practicando para no cortarme los dedos y ahora no para de sangrar”, se lamentó la participante.

Pero luego de la evaluación médica, la especialista le dio luz verde para seguir compitiendo y terminar su plato.



Este miércoles 09 de octubre se vive una nueva ronda de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos luchan por salvarse de la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

