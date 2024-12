A falta de minutos para terminar su plato, Canchita Centeno sufrió el ROBO de su mayonesa, el aliño principal de su ensalada navideña a presentar como primer plato en esta noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”.

La participante fue a recoger su bowl de aliño a la refrigeradora, pero NO la encontró en su lugar. Ahí empezó a reclamarle a sus compañeros: “Se han agarrado mi mayonesa. ¿Quién se ha agarrado mi mayonesa? Profesor, policía, 111”.

De ahí pasó por cada estación hasta dar con la responsable: Belén Estévez. “Esta es mi mayonesa”, aseveró al ver el aliño. “Canchita, perdón, es que yo vi una mayonesa y la agarré. No me di cuenta de que no era la mía”, se defendió su rival, evidentemente avergonzada por la confusión.



Este viernes 13 de diciembre se vive el primer episodio de la nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

