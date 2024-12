Armando Machuca expresó su queja públicamente por NO ser invitado al concierto de Skándalo con Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo. Pero, ante las acusaciones, el participante de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” respondió que la responsable de NO tener su invitación fue Nelly Rossinelli.

Luigui se defendió al afirmar: “Yo le mandé 30 invitaciones a Nelly Rossinelli para que ella lo reparta a todas sus amistades”.

Y Armando Machuca se decepcionó al escuchar ese comentario. “¿Así que estás diciendo que Nelly Rossinelli fue la que no me invitó a mí al concierto de Skándalo, sabiendo que me gusta la pachanga?”.



Este viernes 13 de diciembre se vive el primer episodio de la nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

