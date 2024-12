Los participantes de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” fueron retados a hacer un pollo ENTERO al romero acompañado de arroz árabe. Para cumplir con el objetivo, los concursantes debieron embadurnar todo el ave con el aderezo correspondiente, pero Canchita Centeno SORPRENDIÓ con su particular forma de hacerlo.

A diferencia de sus compañeros, la locutora parecía estar haciéndole MASAJES a su pollo. Y esa acción tenía una EXPLICACIÓN: “Imagina que el pollo es Erick Delgado. Le das masajes, o que es Joaquín de Orbegoso. Me muero, me muero con él, me muero muerta”.

Al escucharla, Leslie Stewart se BURLÓ de su compañera: “¿Qué hablas Canchita?”. “Me motivo, Leslie, me motivo. A ti te motiva tu familia, tus hijos, a mí me motivan mis hombres”, aseguró Canchita entre risas. “El secreto de un buen aderezo de pollo es que pienses en alguien a quien te gustaría darle un masaje como le darías al pollo”, agregó.

Este viernes 20 de diciembre se transmite un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes se enfrentan a la Noche de Sentencia, ¿quiénes se librarán de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.