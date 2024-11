Canchita Centeno QUEMÓ los chips que acompañarían su paté de hígado de pollo al whisky. La alumna de “El Gran Chef Famosos, La Academia” no se percató y la intensidad del horno doró de más el acompañamiento.

Pero la participante acusó a su compañero Anthony Chávez de “sabotearla” tras prestarle su horno. “Se quemaron mis panes. Eso me pasa por ayudarte, Anthony Chávez, eso me pasa por ayudarte. ¿Ahora qué hago? Se me quemaron todos”, sentenció.

Este miércoles 06 de noviembre se vive la octava Noche de Expulsión de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cuatro alumnos será ELIMINADO para siempre de la competencia, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.