Anthony Chávez CONFIRMÓ que es uno de los invitados para el matrimonio de Alejandra Baigorria, su compañera en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El participante, además, reveló cuál será su regalo de boda.

“Yo estoy comprometido a llevar el paté”, aseguró el locutor, en referencia a su triunfo con el paté al whisky en el primer plato de la noche. Pero Peláez le dijo que sería imposible por la cantidad de invitados que tendrá su colega.

Aunque Anthony PROMETIÓ arreglárselas. “Mira, por el cariño que le hemos agarrado, no hay problema. Además, si no cumplo con lo prometido, no vaya a ser que me agarre cólera y se ponga picona”, sentenció.

Este miércoles 06 de noviembre se vive la octava Noche de Expulsión de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cuatro alumnos será ELIMINADO para siempre de la competencia, ¿quién será?

