Canchita Centeno vio la oportunidad y NO se quedó callada. La alumna de “El Gran Chef Famosos, La Academia” “ACUSÓ” a su compañera Alejandra Baigorria de ser llorona.

Todo empezó porque Peláez le advirtió a Anthony Chávez que NO llore si es que se equivoca. Al escucharlos, Canchita interrumpió: “Te has equivocado de A”. “Uy, ha dicho ‘te has equivocado de A’. Qué feo ah, ¿a quién se refiere?”, respondió Peláez mirando a Alejandra Baigorria.

Este miércoles 06 de noviembre se vive la octava Noche de Expulsión de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Uno de los cuatro alumnos será ELIMINADO para siempre de la competencia, ¿quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.