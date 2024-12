Belén Estévez ENCARÓ a Diana Sánchez en el almacén de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. La participante estaba tranquilamente sacando el hielo para su coctel cuando fue interrumpida por su rival.

Diana la “amenazó” con que copiaría cada uno de sus movimientos para lograr el mejor coctel de la noche. “Buena idea Belén, me copiaré de ti, ¿okey? No quiero ser competitiva, pero me voy a copiar”, aseguró la participante.

Y, en lugar de enojarse, Belén optó por PRESUMIR que su rival quiere copiarla. “Me parece bien que te copies del que sabe”, sentenció, dejando EN SHOCK a Diana.

Este miércoles 26 de diciembre se vive una nueva noche de competencia en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Cuatro de los participantes que continúan en competencia luchan por evitar la Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.