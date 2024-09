Vanessa Terkes está dándolo todo en la cocina, pero hay cosas que no puede realizar por la herida que tiene en su mano. “¿Alguien me puede ayudar nada más a cargar? No me da con una sola mano”, pidió. Rápidamente Christian Thorsen llegó a su estación para apoyarla.

Esto llamó la atención de Armando Machuca, quien comenzó a hacer ruidos. “Wiiiuuu”, gritó. En el confesionario, Vanessa explicó que esto se debe a que su mano le impide hacer ciertas acciones. “Es que de verdad está muy pesado, miren que trato de hacer mis cosas sola, pero no puedo”, narró.

Este martes 17 de setiembre continúa el ciclo semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro participantes que siguen en competencia lucharán por conseguir el pase directo a la ronda final, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.