Arianna Fernández tomó una MALA decisión y terminó quemando TODA la mermelada que debía poner como relleno de sus cupcakes. La participante de “El Gran Chef Famosos” se mostró triste al tener que rehacer su preparación.

Por alguna razón, la artista pensó que era una buena idea cambiar de olla para terminar la mermelada. Pero el líquido terminó quemado por la fuerza de la candela de su cocina.

“Mi mermelada… Todo iba tan bien hasta que me olvidé… No sé por qué lo pasé a otra olla, ¿por qué hice eso? Ahora se me quemó todo y tengo que volver a empezar”, se lamentó Arianna.

Este martes 02 de julio se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación, ¿quién lo conseguirá?

