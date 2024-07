Arianna Fernández NO pudo con el reto culinario de la noche en “El Gran Chef Famosos” y se convirtió en la SÉPTIMA ELIMINADA de la nueva temporada. La artista agradeció por la oportunidad de mostrar una faceta suya distinta en la pantalla chica.

Antes de abandonar la cocina, Arianna aseguró que se “va con una sonrisa en la cara porque a mis 20 años no pensé pasar por una experiencia tan bonita y tan retadora como esta”.

Asimismo, prometió que seguirá puliendo su juego culinario. “Me llevo bastante de la cocina. Me puedo defender un poco. Me llevo esa fuerza que creo que, cuando uno va creciendo, la necesita cada vez más”.

Por último, le dejó un mensaje a los ‘chefcitos’ que la han apoyado desde su debut en “El Gran Chef Famosos”. “Yo soy actriz y para mí lo más importante es que ustedes sientan emociones en sus casas y que se diviertan. Este grupo humano con el que he trabajado ha sido una experiencia que nunca voy a olvidar. Me voy de esta cocina, pero la cocina ya no se va de mí nunca más. Gracias”, finalizó.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.