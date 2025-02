En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, los jurados fueron muy enfáticos en que las duplas no debían olvidar colocarle huevo sancochado, aceitunas y pasas al arroz tapado. Sin embargo, hubo un competidor que cometió este grave error.

“Shh, silencio, me acabo de dar cuenta que me he olvidado de poner el huevo sancochado, las aceitunas y las pasas”, confesó Anthony Chávez en un breve ataque de pánico ante las cámaras.

Siempre con un plan, así es este participante, ¿por qué? “Pero el secreto de aquí está en NO decir nada y que el jurado solito se dé cuenta”, contó. ¿Le funcionará este truco a Anthony? ¿Logrará salvarse de la sentencia al lado de Sumaq?

