Anthony Chávez, fuel a su estilo, enseñó una forma bastante particular de hacer la mayonesa. Pero antes contó que no tuvo mayores inconvenientes con la preparación. “Creo que la mayonesa me ha salido bien, no es difícil, pero tengo una ruta que es más fácil”, narró.

Después de ello, se animó a hacer particular paso de baile, al ritmo de una canción muy conocida. “Ma-yo-nesa”, cantó.

Este jueves 26 de setiembre se vive la primera Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Kukuli Morante, Tito Vega, Alejandra Baigorria y Anthony Chávez se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.