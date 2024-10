José Peláez se acercó a la estación de Alejandra Baigorria para conversar sobre la gran experiencia que se está llevando en la cocina del programa.

En ese sentido, la participante confesó que en un inicio, pensó que se iría expulsada rápido. “Al principio yo pensé que me iba a ir en la primera semana porque la verdad nunca he agarrado una cocina. Nunca he hecho nada”, reveló.

Este jueves 17 de octubre empieza un nuevo ciclo en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes dejarán todo para no abandonar la competencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.