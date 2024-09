Adolfo Aguilar terminó su plato de papardelles en salsa verde con bistec apanado y pasó al comedor de “El Gran Chef Famosos, La Academia” junto a sus compañeros. Ahí, el alumno hizo el GRAN ESFUERZO de comer la carne; ya que -según reveló Peláez- ahora no lo hace.

“¿Qué tal la carnecita? Tú no comes carne, por lo cual estás haciendo un gran esfuerzo, apreciamos de corazón que hagas ese magno esfuerzo”, compartió el conductor de “El Gran Chef”. “Para mí está bien porque a mí me gusta la carne roja. Está cocidita por fuera”, aseguró Adolfo tras probar el bistec.

Este sábado 07 de setiembre se vive una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por evitar la Noche de Expulsión; pero solo uno de ellos lo conseguirá. ¿Quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

