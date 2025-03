Franco Cabrera estuvo al borde de las lágrimas en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. El participante tuvo dificultades para terminar su salchicuypapas, así que se frustró al estar sentado frente al jurado.

El concursante se QUEBRÓ en frente de Nelly Rossinelli, Javier Masías y Luciano Mazzetti. “Pocas veces en la vida uno puede encarar situaciones de este tipo”, aseguró el participante.

Pero los jurados no dejaron pasar el hecho y lo animaron a seguir dando lo mejor de sí mismo en la competencia culinaria de Latina: “Franco, tú eres un chico talentoso. En diversas cosas lo has demostrado”.

“Te he visto en competencias de baile en donde has llegado a grandes lugares; siendo el stand up comedy tu fuerte, y ahora estás probando otra disciplina. No tires la toalla antes de seguir, tú puedes, ¡vamos!”, aseguró la popular “mamá de los pericotitos”.

Este viernes 14 de marzo se vive la primera Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Uno de los cuatro concursantes ABANDONARÁ la cocina para siempre, ¿quién NO conquistará el paladar del jurado?

