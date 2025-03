Franco Cabrera quiere ganarse el corazón del jurado de “El Gran Chef Famosos, Extremo” de cualquier forma. Por eso, desde su primera aparición en la cocina, escribió notitas para los jueces.

Uno de los papeles decía “Qué lindo es el jurado”. Y, para que Javier Masías, Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti reconocieran el esfuerzo del participante, Peláez les acercó sus cartas.

Pero el crítico gastronómico NO toleró la muestra de afecto y rompió la notita de papel. “Usted a mí no me engaña con sus manipulaciones. Es muy poco tiempo para que usted y yo seamos amigos”, aseveró Masías.

Aunque su comentario no quedó ahí. “Usted tiene que demostrar en esta cocina por qué ha venido, aquí no se viene a aprender, se viene a demostrar. Demuestre en la cancha y deje las manipulaciones tontas”, agregó.

Por su lado, Franco Cabrera le respondió desde el confesionario: “Te están dando amor, recibe nomás. ¿Por qué eres así?”.

Este viernes 14 de marzo se vive la primera Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Uno de los cuatro concursantes ABANDONARÁ la cocina para siempre, ¿quién NO conquistará el paladar del jurado?

