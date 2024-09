Diana Sanchez y Vanessa Terkes regresarán mañana miércoles a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” para afrontar la temida Noche de Desaprobados. Ninguna de las dos alumnas logró deleitar al jurado con su choripan.

La primera persona en ser desaprobada fue Diana, quien ni con la ayuda de su gran amigo Zumba pudo conquistar el paladar del jurado. “Chancho, estoy al borde ahora de ser expulsada de esta competencia”, le dijo Diana a Zumba en el confesionario.



En tanto, la segunda alumna sentenciada fue Vanessa. “Con fe, vamos con fe. Lo más importante ha sido que me ha gustado que hayas venido. Eres mi amigo, te quiero y de verdad te agradezco que hayas hecho el esfuerzo que has hecho”, dijo en agradecimiento a Roberto Martínez por ser su refuerzo, pese a no salvarla de la Noche de Desaprobados.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

Todos los capítulos de "El Gran Chef Famosos" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.