Gachi Rivero y Jely Reategui no convencieron al jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” con su plato de chanfainita con tallarines rojos. Por eso, ambas alumnas fueron enviadas a la temida Noche de Desaprobados.

La primera sentenciada fue Gachi, quien presentó varios problemas de ejecución en su platillo. “Ya me lo imaginaba, era de esperarse (pasar a Noche de Desaprobados). Dos platos que no conozco, que no he hecho, que no he comido. Ya pues, caballero”, aseveró la participante.

En tanto, Jely se lamentó por presentar un adicional en su plato: “No debí hacer esa chalaca”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.