¿Leslie, Mayra, Josi o Machuca? Descubre quién es el favorito de Javier Masías en El Gran Chef Famosos

La tercera temporada de El Gran Chef Famosos está en desarrollo, pero esto no fue impedimento para que uno de los jurados del programa revelara a qué participantes les ve potencial. Javier Masías reveló a través de sus redes sociales a quiénes les tiene esperanza y entre ellos están Leslie Stewart, Mayra Goñi, Josi Martínez y Armando Machuca.

El exigente jurado tuvo una dinámica con sus seguidores en Instagram, donde jugaron “pregunta y respuesta”. Masías rápidamente tuvo varias preguntas a las cuales debía responder. Uno de sus seguidores le preguntó “¿a qué participante le tienes esperanza en esta tercera temporada?.”

Durante un viaje en taxi, el periodista le respondió a través de una historia de Instagram. “Es una pregunta difícil, porque nunca sabemos qué va a pasar”, empezó contando a sus seguidores. El jurado de El Gran Chef Famosos reconoció que los eliminados se van por pequeños errores en la cocina. “Hay gente muy capa que se ha ido por un mal día y gente muy mala que ha mejorado mucho. Esa es la historia del programa”, afirmó.

Acerca de los famosos de esta temporada, Masías no dio un favorito, pero sí dio varios detalles de cuatro competidores: Leslie Stewart, Mayra Goñi, Josi Martínez y Armando Machuca. “A mí me gustan varios. Yo no le quitaría el ojo a la desquiciada de Leslie Stewart. Josi Martínez tiene sus días. Mayra, algo cocina y progresa rápido y, bueno, Armando Machuca sabe improvisar”, puntualizó el dueño de la librería Babbel.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.

El primer eliminado de la tercera temporada fue Rocky Belmonte, quien se despidió de sus compañeros y jurado en medio de aplausos. El exparticipante prometió volver a la cocina. La segunda eliminada fue Fátima Aguilar, mientras que la tercera en dejar el programa fue Beatriz Martínez ‘La Herbolaria del Pueblo’.