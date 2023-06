Korina Rivadeneira quiere estrenarse como rodillo para hacer tortillas: “Si uso mi peso para aplastarlas, ya no lo necesito” 

Este sábado se vivió una nueva edición de El Gran Chef Famosos en la que nuestros concursantes se enfrentaron a la milenaria cocina mexicana. En esta oportunidad, Korina Rivaneira pasó graves problemas para preparar “Quesadillas con guacamole”.

Luego de algunas distracciones generadas por Miguel Vergara, la modelo venezolana logró concentrarse y recuperó el tiempo que perdió en la preparación de este platillo mexicano. Korina tenía que amasar y no había una máquina que ayude, ella no se hizo problema: “Si uso mi peso para aplastarlas, ya no lo necesito”

Con el tiempo en contra, los concursantes se enfocaron en culminar la prueba. Incluso, los jueces se sorprendieron por el compromiso de participantes como Miguel Vergara, quien dejó de lado las bromas para centrarse en su plato. “Organizado y además en silencio”, dijo con sorpresa Giacomo Bocchio.

Asimismo, Nelly Rossinelli se pronunció sobre el desempeño del actor cómico: “Creo que ya sabe que tiene una posibilidad de ganar El Gran Chef Famosos”

¿Cómo les fue a nuestros concursantes? Descúbrelo ingresando al video de El Gran Ches Famosos.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce son los participantes elegidos para afrontar el reality.