Jonatan Rojas se despide de la cocina de “El Gran Chef Famosos”

En una emocionante noche de eliminación, Jonatan Rojas se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”.

Enfrentándose a la intensa competencia, Jonatan compartió la cocina con Santiago Suárez, Cint G y Arianna Fernández. Sin embargo, sus esfuerzos no lograron convencer al exigente jurado, lo que le impidió continuar en el programa.

–Aunque tu permanencia fue corta, ¿qué lección te llevas de El Gran Chef?

Sé que mi permanencia ha sido muy corta en esta temporada. Sinceramente, El Gran Chef me ha enseñado a tenerle más amor a la cocina y dedicarme con pasión a conocer más la cocina peruana.

–¿Qué consideras que te faltó para quedarte en competencia?

Creo que me faltó más concentración y prestar más atención a cada detalle que decían los jurados. Además de dosificar mi energía.

–¿Piensas seguir practicando por si en algún momento te piden regresar?

Si regreso, voy con todo. Esta vez iría realmente reforzado por mi madre, quien me está dando tips para mejorar en la cocina. Algo importante que me dijo es que me enamore de la cocina. Así como me comprometo con la música que me comprometa con la gastronomía.

Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 9:00 p.m. por Latina.

