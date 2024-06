El Gran Chef Famosos: Masías anima a Jonatan Rojas a cobrar su venganza en la cocina, ¿cómo?

El primer eliminado en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” fue Jonatan Rojas. El cantante se cortó el dedo y tuvo dificultades para terminar de cocinar su hamburguesa de pescado.

Así que, antes de despedirse de la cocina, el jurado Javier Masías lo animó a seguir practicando para, en caso tener una revancha, pueda afrontar el reto de la mejor manera posible.

“Jonatan, estos días me he puesto a investigar quiénes son nuestras víctimas y me he encontrado con una persona que ha crecido ante cada desafío. Te has hecho solamente grande en cada reto que te ha puesto la vida y te ha llevado a un reconocimiento pleno por todos los peruanos en lo que haces. Creo que ese Jonatan no es el que has mostrado acá, creo que este no es el momento en que debes estar en esta cocina. Creo que por eso te estás yendo, te estás yendo a encontrar a esa persona que crece en los desafíos y que puede crecer en un desafío como este si hubiera una segunda oportunidad. Hasta siempre”, se despidió Masías.

