Masías emociona a Mr. Peet en El Gran Chef Famosos: “Usted no trabaja por dinero, sino por trascender” 

El locutor Mr. Peet fue eliminado este miércoles de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”. La noticia llenó de tristeza a sus compañeros y al jurado, incluyendo a Javier Masías, quien tuvo emotivas palabras para despedirlo.

El periodista especializado en gastronomía reveló que, al encontrarse con Mr. Peet durante el primer día de grabación, le pidió una fotografía. “Yo respeto lo que usted hace; no entendía muy bien por qué. A lo largo de esta competencia, la verdad es que sentía ira por momentos porque sentía que usted no me dejaba admirarlo con la tranquilidad que se merece”, aseguró.

Asimismo, Javier Masías señaló que, durante los últimos episodios, “he entendido –por usted- que hay gente que es un imperio en sí mismo“. “Yo sé que usted no trabaja por dinero, que trabaja por trascender. Nosotros nos dedicamos a la alegría fugaz, pero hay alegrías, como ahora lo he conocido, que creo que pueden durar para siempre. Se va con mi mayor admiración”, finalizó.

Tras la eliminación de Mr. Peet, los participantes que quedan en competencia en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” son Laura Spoya, Ale Fuller, Natalia Salas y Mauricio Mesones. Uno de ellos se llevará la victoria de esta segunda temporada.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.