Giacomo decepcionado por arepas quemadas de Milett Figueroa en “El Gran Chef Famosos”: “las huelo hasta allá”

Uno de los platos a preparar en El Gran Chef Famosos fue arepas. La participante Milett Figueroa tuvo un percance durante el reto.

Mientras el jurado conversaba sobre el desempeño de cada uno de los competidores, Giacomo Bocchio se dio cuenta que había algo raro en el sitio de Milett. La arepa se estaba quemando y en el lugar había bastante humo y el olor llegaba hasta el lugar.

“Milett, eso está mal, hay demasiada grasa” alertó Giacomo Bocchio a la participante. El chef le comentó a Milett que no use tanta grasa, que hay demasiada mantequilla y que use el aceite. A lo que la modelo respondió que estaba dispuesta a volverlo a hacer.

Korina Rivadeneira no estuvo de acuerdo con que el chef ayude a la también actriz. “¿Qué pasa ahí, cómo que ayudan a una sola persona?, recriminó, a lo que Figueroa respondió, “la que puede, puede. La que no, critica”.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.