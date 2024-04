Sentenciados en El Gran Chef Famosos: Juan Carlos Rey de Castro, Lita Pezo y Mathías Brivio

Luego de una ardua batalla culinaria en la que los competidores hicieron todo lo que estuvo en sus manos para no caer en la temible Noche de Sentencia, sólo uno logró salvarse y avanzar a la siguiente etapa. Los que no estuvieron a la altura del exigente paladar del jurado son: Juan Carlos Rey de Castro, Lita Pezo y Mathías Brivio.

El actor de “Papá en Apuros” no tuvo una buena noche y falló en sus dos platillos. “Me esperaba la sentencia, me la merezco. Prometo mejorar”, comentó. Por otro lado, la cantante asegura que dará su mejor esfuerzo para próxima y Mathías Brivio exige una noche de parrilla.

Este jueves 25 de abril se vive una noche de alta tensión en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Ekaterina Konysheva, Juan Carlos Rey de Castro, Lita Pezo y Mathías Brivio lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.