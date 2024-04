El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Zelma SUPLICA a los jurados no probar su plato, ¿por qué?

Zelma Gálvez enfrentó un gran desafío culinario al tener que preparar huevos benedictinos sobre cama de alcachofa para el jurado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Por eso, al finalizar el tiempo y ver el resultado, les pidió no probar su plato.

La participante se dio cuenta, una vez servido, que su salsa holandesa estaba completamente cortada y que podría hacerle mal al estómago de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

“Yo les pido, por favor, ante todo mil perdones a todos los ‘chefcitos’ y a las personas que he defraudado. Tengo que asumir con mucha humildad mi infamia que tengo en mis manos de no poder concretar. Les pido por favor que no lo prueben porque no es sano. Creo que se cortó la mayonesa. Así que les pido disculpas a todos y merezco no ganar el beneficio”, solicitó la concursante. Aunque, de igual manera, los jueces probaron algunos ingredientes de su preparación.

Este miércoles 24 de abril se realiza la quinta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Zelma Gálvez y Ekaterina Konysheva lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

