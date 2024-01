Giacomo Bocchio y la persona a la que quisiera ver competir en la nueva temporada de El Gran Chef Famosos | EXCLUSIVO

¡El anuncio que todos los ‘chefcitos’ estaban esperando! Muy pronto, Latina Televisión transmitirá la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, la cual tendrá el DOBLE de diversión y el DOBLE de sabor. Al respecto, Giacomo Bocchio habló con Latina Entretenimiento EN EXCLUSIVA sobre EL/LA participante que le gustaría tener en la cocina.

Después de verlo participar en las batallas culinarias de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” y ser eliminado tras sufrir un accidente en su primera aparición, el chef aseguró que Germán Loero merece una segunda oportunidad. “Se cortó muy rápidamente el dedo y no pudimos ver mucho de él. Me gustaría verlo un poco más, creo que es un tipo muy gracioso, así que sí me gustaría ver en esta cocina”, enfatizó.

En esa misma línea, y sin revelar más nombre, Giacomo Bocchio sí precisó cuál es la profesión que le gustaría que este concursante tenga; básicamente por la disciplina que tienen.

“Me gustaría ver más deportistas, no sé si una persona como tal, pero sí me gustaría ver más deportistas. Cuando han pasado deportistas de élite por esta cocina se puede ver claramente su disciplina, su desempeño, su competitividad, así que sí me gustaría ver más deportistas para que jalen a los demás”, aseguró el jurado de “El Gran Chef Famosos”.

Giacomo Bocchio seguro de que NO habrá caos en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”

A pesar de que en la nueva edición de “El Gran Chef Famosos” los participantes trabajarán por duplas en la famosa cocina de Latina Televisión, Giacomo Bocchio aseguró que el caos no es lo que primará.

A diferencia de lo que opinó Nelly Rossinelli, el chef peruano aseguró que trabajar en duplas será una oportunidad para que los participantes sean más organizados.

“Debería no ser más caótica porque cuatro manos funcionan mejor que dos para hacer una sola preparación, así que creo que deberían tener un poco más de control la brigada de cocina de cada una de las estaciones”, aseveró.

Este será el mayor reto para los participantes de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, según Giacomo Bocchio

Más allá de las complicaciones que puede tener trabajar en duplas para la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, el chef Giacomo Bocchio aseguró que uno de los mayores retos para los próximos convocados a la cocina será la exigencia del jurado.

“Si mantenemos los mismos tiempos, la exigencia va a tener que ser mayor, a menos que ajustemos los tiempos, ahí ya se compensa la cosa”, aseveró.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.