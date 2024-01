“Esta batalla aún no termina”: Ale Fuller se mostró agradecida por el cariño que está recibiendo tras su accidente | El Gran Chef Famosos

Ale Fuller sufrió accidente en la cocina de “El Gran Chef Famosos” cuando intentaba realizar el manjar, un ingrediente que hacia falta para los crepés. Lamentablemente, la quemadura no fue superficial y tuvieron que llevársela para que sea atendida. En un inicio no se quiso retirar, porque quería seguir cocinando. Sin embargo, era importante que un especialista la revise.

Debido que no podía mantenerse en su estación fue sentenciada. Cuando regresó al set se quebró, pues todavía quería seguir compitiendo junto a sus compañeros, pero el tiempo ya no le iba a alcanzar para terminar con todo. A pesar del estado en el que se encontraba, quiso tratar de ayudar a quien le hiciera falta.

Los ‘Chefcitos’, a través de redes sociales, empatizaron con la actriz y entendieron que se trató de algo fortuito. Ale Fuller utilizó su cuenta de Instagram para hacer llegar el mensaje de que continúa en la batalla para tratar de llevar la ‘Olla Dorada’.

“Abrazaré mis cicatrices para recordarme que esta batalla aún no termina, para recordar ese compromiso y entrega que tanto me moviliza. Y es que no hay nada más valioso e importante que intentarlo hasta el final. Gracias por tanto cariño y por esas hermosas palabras que me empujan a salir adelante. Vamos por esa olla de oro”, escribió.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva y Armando Machuca.