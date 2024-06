El Gran Chef Famosos: Yaco Eskenazi AMENAZA con renunciar a la competencia en vivo, ¿qué pasó?

Con el estrés al máximo, el participante de “El Gran Chef Famosos”, Yaco Eskenazi, hizo una FUERTE declaración. Mientras cocinaba junto a Karina Borrero el primer plato de la temida Noche de Sentencia, el competidor no soportó la falta de confianza de su compañera. “Karina, estoy a un segundo de renunciar en vivo”, manifestó.

A pocos minutos de terminar con el primer reto de la noche, Karina decidió ir a preguntarle a su compañero Santiago por la preparación de un ingrediente. Aunque Yaco le aseguró a su compañera de equipo que la pecana se tuesta sin aceite, Karina optó por hacer la pregunta en voz alta.

“Quiero cotejar”, aseguró la participante. Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para Yaco. “Ustedes son testigos, Karina no confía”, expresó. Todo esto ocurrió luego de que Yaco le asegurara estar 100% de que la pecana no se tuesta con aceite, sino sola.

Este sábado 8 de junio, los participantes se enfrentan en equipos a una intensa Noche de Sentencia. Leyla Chihuán, Santiago Suárez, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Julihno y Karina Borrero harán de todo para no ser uno de los cuatro competidores en ir a la temida Noche de Eliminación. ¿Quiénes se salvarán?

