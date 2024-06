El Gran Chef Famosos: Leyla Chihuán se RÍE de Julinho por no saber decir pecana

A pocos minutos de que acabe el tiempo para el primer plato de la Noche de Sentencia, Julinho empezó a darle las indicaciones finales a su equipo. Sin embargo, la capitana del equipo verde, Leyla Chihuán no pudo evitar reírse al manera al escuchar a Julinho decir “pescana” en lugar de pecana.

“40 años en el Perú y todavía no sabe que es PE-CA-NA, no pescana, Julinho”, manifestó Leyla a las cámaras. Entre los gritos de la cocina, la participante no se aguantó y le preguntó a Julinho por su curiosa pronunciación. “¿Qué es pescana?”, dijo sarcásticamente. Pero Julinho no se quedó callado y le respondió a la capitana del equipo rival. “Ahora sí está atenta, ¿no? Antes no me hacía caso. Ahora sí está mosca”, aseguró.

Este sábado 8 de junio, los participantes se enfrentan en equipos a una intensa Noche de Sentencia. Leyla Chihuán, Santiago Suárez, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Julihno y Karina Borrero harán de todo para no ser uno de los cuatro competidores en ir a la temida Noche de Eliminación. ¿Quiénes se salvarán?

