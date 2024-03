El Gran Chef Famosos X2: Javier Masías se burla de Ricky por decir que será chef y todos se ríen

Los participantes están muy emocionados por entrar a la ronda de semifinales con sus compañeros. Cada una de las duplas se tomó un pequeño tiempo para comentar sus sensaciones por llegar a esta etapa de la competencia. Cuando Ricky Trevitazo tomó la palabra, mencionó que ingresó siendo un artista y se iba a retirar como artista y chef.

Javier Masías no desaprovechó la oportunidad y decidió burlarse sus palabras. “Estoy conmovido con las palabras de estas seis parejas han dicho, que sé cocinar, que rompí la maldición… Hay uno que dijo, me voy como chef”, comenzó diciendo para proceder a burlarse muy fuerte. “Un poco más de respeto al oficio, yo soy crítico, no me digo chef porque conozco a gente que de verdad cocina”, sentenció.

Este viernes 22 de marzo se vive la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas deberán dejar toda su sazón en la cocina para evitar abandonar la competencia ¿Quién conseguirá avanzar a a la siguiente etapa?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.