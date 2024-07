“El Gran Chef Famosos” transmitió un nuevo episodio este martes 16 de julio a través de Latina Televisión. Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías regresaron a la cocina para evaluar los platos de los participantes que siguen en competencia: Yaco Eskenazi, Leyla Chihuán, Santiago Suárez e Ivana Yturbe.

Como primer plato de la noche, los participantes debían preparar Riñones a la mostaza con papas españolas. Al ser una proteína no tan común, los concursantes se mostraron sumamente preocupados por el sabor que debían presentarle al jurado y Masías no dudó en recalcar que no les tiene fe.

Además, Leyla protagonizó un divertido momento en el que le lanzó un piropo a su compañero Yaco, quien estaba sumamente concentrado en la preparación de su playo. Ella logró sacarle una sonrisa de oreja a oreja.

En tanto, Santiago desató la furia de Leyla al revelarle que NO había apuntado la receta completa. ¿Cómo se te ocurre apuntar solo la mitad Santiago? ¿Qué te he estado diciendo todos estos días? ¡Atento!”, le recriminó frente a cámaras.

Para el segundo plato de la noche, el jurado solicitó un postre aparentemente “fácil”: churros al estilo de la Iglesia San Francisco. Pero, el caos empezó muy pronto.

Santiago y Yaco tuvieron bastante dificultad en la preparación de sus manjares y la jurado Nelly Rossinelli tuvo que correr a su rescate. Pero no solo eso. Ivana tuvo que lidiar con una batidora ¿EMBRUJADA?

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos” tomó la siguiente decisión: Santiago Suárez pasa a la ronda final; Leyla Chihuán, Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe seguirán luchando por un cupo a la siguiente etapa de la competencia.

Revive el capítulo del martes 16 de julio de “El Gran Chef Famosos”

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.