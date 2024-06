El Gran Chef Famosos RESUMEN: Arianna Fernández se retira de la competencia

Este martes 4 de junio se vivió la segunda Noche de Sentencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos“. Brenda Carvalho, Julinho, Jose Miguel Argüelles, Arianna Fernández y Leyla Chihuán llegaron a la cocina dispuestos a darlo TODO para salvarse de la Noche de Eliminación. Sin embargo, una noticia cambiaría el panorama para los participantes.

Arianna Fernández comunicó, antes de empezar a cocinar, que NO podría participar del episodio porque fue diagnosticada con sinovitis y tenosinovitis.

“Ayer que fui al doctor me dijo que se me había salido el líquido de los tendones y que tengo una sinovitis y tenosinovitis. Entonces, tengo que hacer reposo absoluto con el cabestrillo porque si no tengo que usar yeso por seis semanas”, reveló. Por ende, deberá buscar un reemplazo que será anunciada próximamente.

Como primer plato de la noche chinchana, el jurado pidió una deliciosa carapulcra. Para cumplir con el encargo, los participantes debían utilizar un fondo dado por la producción y Brenda Carvalho cometió GRAN ‘BLOOPER’ al botar todo el líquido al caño.

Otra persona que no la pasó bien al inicio fue Leyla Chihuán porque Jose Miguel Argüelles la desesperó con sus preguntas. “Bueno, todos tenemos una libretita y un lapicerito. Nos mandan en fila a que anotemos, ¿qué estás haciendo tú en ese rato?”, se quejó la exvoleibolista.

En tanto, Brenda y Julinho aprovecharon las cámaras para revelar detalles de su relación de más de 10 años. La bailarina aseguró que POR ESTA RAZÓN no hubiera iniciado una relación con el ex futbolista; y, además, su amor fue de “enemigos a amigos”.

Para el segundo plato, los participantes debían preparar frejol colado. Pero, Jose Miguel la pasó fatal tras quemar su frejol. Incluso, el chef Giacomo Bocchio le llamó la atención. Aunque no fue el único con errores en esta preparación: el jurado Javier Masías se quedó SIN PALABRAS al probar el plato de Julinho.

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos” anunció su decisión: Julinho, Jose Miguel Argüelles y Leyla Chihuán pasan a Noche de Eliminación junto al reemplazo de Arianna Fernández; la única salvada es Brenda Carvalho.

