El Gran Chef Famosos: Arianna Fernández ABANDONA la competencia por lesión y buscará reemplazo

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, Arianna Fernández comunicó que abandonará la competencia debido a una sinovitis y tenosinovitis que le IMPIDE mover su brazo por indicación de su médico. Por lo tanto, la participante buscará el mejor reemplazo para que siga con la competencia.

La artista aseguró que, pese al esfuerzo que ha puesto, se le ha recomendado descansar. “Hace ya varios días vengo con un poco de dolor en el brazo. Empezó el día de la papa y al día siguiente amanecí con muchísimo dolor en el brazo. Los paramédicos me atendieron de una manera increíble y pensé que con eso iba a pasar, pero el dolor ha persistido, siento muchos hincones”, contó.

Asimismo, reveló cuál fue el diagnóstico de su médico: “Ayer que fui al doctor me dijo que se me había salido el líquido de los tendones y que tengo una sinovitis y tenosinovitis. Entonces, tengo que hacer reposo absoluto con el cabestrillo porque si no tengo que usar yeso por seis semanas”.

Este martes 4 de junio se vive la segunda Noche de Sentencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes sentenciados lucharán por su permanencia, ¿quién conseguirá pasar a la siguiente ronda?

