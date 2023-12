El Gran Chef Famosos: Renato Rossini Jr. se defiende de las acusaciones de Mauricio: “Yo soy diferente”

Luego de Mauricio Mesones y Junior Silva sorprendieran a Renato Rossini Jr. hablando con Mayra Goñi. Los participantes comenzaron a hacer revuelo. Mauricio mesones incluso lo acusó e dijo que “todos los hombres son iguales”. Renato Rossini aseguró que pasaba nada y rápidamente salió del lugar.

Sin embargo, ‘Renatito’ decidió defenderse en el confesionario. “¿Qué pasa, Mesones? No me estés metiendo en el mismo saco que otras personas. Yo soy diferente, yo soy distinto”, acotó. Luego de ello no volvió a tocar el tema.

Este viernes 22 de diciembre, se transmitió un episodio más de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Los participantes lucharon en una batalla culinaria, donde mostraron sus mejores dotes en la cocina. Sin embargo, al final de la noche tres de ellos tendrán que ir a noche sentencia ¿Quiénes serán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.