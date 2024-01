Nico Ponce se pronuncia en sus redes tras su salida de El Gran Chef Famosos: ¿Qué dijo el actor?

Este martes 23 de enero, se transmitió la Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Nico Ponce se convirtió en el noveno eliminado del programa de cocina. El actor no superó a sus compañeros con la preparación de su Sheperd’s Pie y salió de la competencia.

Ale Fuller, Christian El Loco Wagner, Mauricio Mesones, Nico Ponce y Milene Vázquez lo dieron todo en la temida Noche de Eliminación. Sin embargo, el actor de Papá en Apuros no pudo contra sus compañeros y se convirtió en el famoso eliminado de la noche.

Nico se despidió de todos sus compañeros y el jurado. Cabe resaltar que Ponce era el último participante que representaba a la Primera temporada del concurso. “He luchado hasta el final. Lo he dado todo con ese platillo. Ya lloré la primera temporada. Esta no voy a llorar. Quiero agradecer a todos por la oportunidad de regresar. He mejorado y lo he dado todo”, comentó en sus palabras de despedida.

Además, en sus redes sociales, el actor se pronunció sobre su salida en el programa. “Quiero agradecer a todas las personas por todo el cariño que me han dado (…). Me voy contento por haberlo dado todo. Creo que realicé un plato a la altura de la competencia”, señaló en su Reel de Instagram.

Finalmente, Nico se despidió agradeciendo a todos los fanáticos de los programas donde participa y dio un mensaje de unión. “Más que nada me voy con mucho agradecimiento y mucho cariño para todas esas familias hermosas que nos siguen y que ven El Gran Chef Famosos y Papá En Apuros. Que nada cambie ese amor tan lindo que tienen por su país y su comida. Espero que cada día seamos un país más unido y que seamos peruanos que se apoyan mucho más, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla.

El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Los últimos eliminados fueron Junior Silva y Armando Machuca.