Nelly Rossinelli revela que SÍ tiene un amigo en El Gran Chef Famosos: ¿De quién se trata?

Lo confesó. Nelly Rossinelli, jurado de El Gran Chef Famosos, ha revelado en sus redes sociales que sí tiene un amigo en el programa. La ‘mamá de los pericoticos’, anteriormente, había dado declaraciones en las cuales señalaba que solo tenía amistades de años.

Lo último que dijo al respecto fue en canal de YouTube de Carlos Vílchez. El artista le preguntó si es que guarda una buena relación con sus compañeros del jurado Javier Masías y Giacomo Bocchio. “¿Son ‘patas’ o solamente trabajan juntos?”, consultó el comediante.

Sobre ello, la creadora de contenido, sostuvo que no mantenía una amistad con ambos. “Somos muy buenos compañeros de trabajo”, aclaró. Además, explicó por qué no existía ese vínculo con ambos. “Es que no nos llamamos para contarnos nuestros problemas y lloramos juntos“, comentó.

Sin embargo, en sus redes sociales, Nelly Rossinelli se mostró junto a Javier Masías en el set de El Gran Chef Famosos, donde el estricto jurado se quejó por lo que había dicho su compañera a los medios. “Todo es por los likes. Primero sale en la prensa, diciendo que no somos amigos y luego viene y me explota para que haga contenido”, comentó el crítico gastronómico.

Ante ello, Rossinelli confirmó que sí tiene un amigo en el programa de cocina y es Javier Masías. “Yo me ratifico de lo que dije. Lo amo y sí es mi amigo”, indicó a través de sus historias de Instagram, las cuales fueron reposteadas por Masías.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.

El 09 de enero, Renato Rossini salió de la competencia, tras no deleitar al jurado con su platillo. Y, este último sábado, Junior Silva se convirtió en el séptimo eliminado de La Revancha. Finalmente, Armando Machuca salió de competencia.