“Está horrible, me encanta”: Chefcitos se burlan de los cupcakes con cara de Peláez de los participantes de El Gran Chef Famosos

El reciente episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” estuvo muy divertido. Christian Ysla, Armando Machuca, Mauricio Mesones, Ale Fuller y Nico Ponce tuvieron que preparar cupcakes con la cara de José Peláez.

Debido a que Javier Masías se encuentra de vacaciones, Paloma Casanave se convirtió en la jurado invitada de esta noche. Ella es especialista en el tema, pues es más conocida como “Miss Cupcakes”. La pastelera evaluó a todos los competidores, quienes tuvieron algunos errores.

La mayoría de los participantes no tuvieron mucho éxito con el trabajo manual, por lo que no consiguieron salvarse de la sentencia. Ellos crearon divertidos cupcakes que fue objeto de burla de los chefcitos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de convertirlos en memes.

Mira los divertidos comentarios de los chefcitos en ‘X’:

JAJAJAJAJAJAJA Los cupackes de Nico son la cronología de la vida de Peláez🤣🤣🤣🤣🤣Nelly jajajajajajaj #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/T4rYjqfY5C — Pierina🔥☮️ (@pieri_abb) January 17, 2024

#ElGranChefFamosos

Lo que veo por catálogo / Lo que recibo pic.twitter.com/DVnf0O2HHx — Samuel Hereci (@ElSamuelHS) January 17, 2024

Hasta ahora los de Ale le han salido más parecidos y creo que son los mejores diseños #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/BOfKOV21ro — Pierina🔥☮️ (@pieri_abb) January 17, 2024

#elgrancheffamosos yo viendo los cupcakes de armando y el tío Mauri pic.twitter.com/bx7Jiz2Tbv — Amai Pam (@amainamikaze) January 17, 2024

No sé si es Peláez o algún conquistador español #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/PbUoIjLP2R — Alexa (@AlexaLovesLarry) January 17, 2024

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes fueron confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia. A ellos, se les suma Renato Rossini Jr, quien también abandonó la competencia. Finalmente, Junior Silva dejó la competencia.