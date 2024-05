El Gran Chef Famosos: ¿Giovanna Valcárcel y Gino Assereto están en un matrimonio secreto? Esto es lo que dijeron

Giovanna Valcárcel y Gino Assereto han demostrado tener una buena relación cada vez que les toca interactuar dentro de la cocina. Ahora, la locutora de radio mencionó que ellos dos son como si fueran “marido y mujer”. “Sí, las señoras me preguntan en la calle. Te lo digo de verdad”, acotó. “Las señoras nos han casado en la calle”, reveló.

Además, en el confesionario no dudó en agradecer a todas sus fans por desearle lo mejor con Gino. “Un beso para todas las señoras que me han deseado paz y amor cuando me ven con Gino”, acotó sobre el buen ambiente que vive con el participantes.

Este miércoles 8 de mayo se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Cinco participantes se enfrentan en la cocina, pero solo uno conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación. ¿Quién lo logrará?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.