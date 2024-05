El Gran Chef Famosos: Masías DESCONOCE a Jose Miguel, pese a declararse fan de Papá en Apuros

¡No puede creerlo! El jurado Javier Masías regresó más frío que nunca a la cocina de “El Gran Chef Famosos”. El crítico gastronómico aseguró NO reconocer a ninguno de los participantes de la nueva temporada, a excepción de un rostro familiar al que DESCONOCIÓ por completo.

Se refería a Jose Miguel Argüelles, Cristóbal Seminario de “Papá en Apuros”, quien desde este lunes asume el reto culinario.

“Peláez, estoy muy desconcertado. En la primera temporada no conocía a casi nadie… Estaba Henderson, estaba Málaga… Pero ahora sí que estos no sé quiénes son. Al chiquito lo vi en la novela, pero ya cambió. Está diferente. Aquí no hay nada que hacer”, aseveró Masías.

Este martes 28 de mayo inicia una nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los seis primeros participantes se enfrentan a retos culinarios que definirán su pase o salvación de la Noche de Sentencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

