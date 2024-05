El Gran Chef Famosos: José Miguel Arguelles confiesa a quiénes le gustaría traer como refuerzos | EXCLUSIVO

José Miguel Arguelles fue anunciado como uno de los doce participantes de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. El actor reveló a quiénes del elenco de la exitosa telenovela “Papá en Apuros”.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, José Miguel confesó a qué actores traería consigo en caso de necesitar un refuerzo en la cocina. “Por estrategia podría ser Juan Carlos que si está en la semifinal es por algo. Juan Carlos o Ekaterina que también llegó lejos”, comentó. Pero, como estar en el programa también se trata de divertirse, el joven artista mencionó a quiénes traería ‘por chiste’. “Joaquín Escobar o Jano Baca, uno de los dos, uno de los cadetes”, manifestó.

Sobre sus habilidades en la cocina, José Miguel explicó que tiene poca experiencia, aunque sí suele cocinar un poco con sus familiares. “Creo que tengo un poco de noción gracias a mi mamá y mi hermana que sí cocinan, tal vez aderezando. Va ser un poco de hacerlo más o menos y que el resto no lo haga tan bien”, admitió.

El actor también opinó sobre el icónico jurado de “El Gran Chef Famosos” y manifestó que realmente no le tiene miedo a ninguno “A mí me caen todos muy bien, a pesar de que Masías venga y me ponga una cara. Pero yo igual lo quiero mucho, yo los quiero mucho”, expresó.

Para finalizar, José Miguel dijo que ha hablado con una persona del elenco de “Papá en Apuros” en busca de recomendaciones para sobrellevar la tensa competencia. “He hablado, no tanto con Juan Carlos, más con Ekaterina”, declaró. Sin embargo, e joven actor hizo un llamado a su papá en la ficción y semifinalista del programa para que le dé algunos consejos. “Juan Carlos, queda pendiente la conversación”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.