En el segundo día de Repechaje de “El Gran Chef Famosos“, Karina Borrero trajo como su refuerzo a Maju Mantilla, su gran amiga en la conducción de “Arriba mi Gente”.

La ex reina de belleza NO es nueva en la cocina de Latina Televisión; sin embargo, no había tenido una buena participación en las dos ocasiones previas. Como recordamos, Maju había ingresado a “El Gran Chef Famosos” como refuerzo de Beatriz Martínez Malpartida, más conocida como la Herbolaria del pueblo, en la tercera temporada; y de Gino Pesaressi en la cuarta temporada.

Pero, con Karina Borrero TODO fue diferente. La dupla obtuvo 14 puntos en el segundo plato de la noche: Pechuga de pollo a la BBQ con aros de cebolla y ensalada de col. Esto, sumado a los 5 puntos del primer día, dio un total de 19 puntos, dejándola en la segunda posición de la tabla de Repechaje.

Al conocer el resultado, los ‘chefcitos’ no dudaron en celebrar que Maju Mantilla logró romper su “maldición”:

