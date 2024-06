El Gran Chef Famosos: Leyla Chihuán afirma que Jose Miguel DESTRUYE el ritmo peruano con su baile

Como parte del segundo plato de la Noche de Sentencia de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, José Miguel Arguelles paró de cocinar por dos minutos para cumplir con un curioso desafío. El actor tuvo que demostrar su talento para bailar festejo. Sin embargo, al ver sus pasos, Leyla Chihuán soltó un divertido comentario.

Mientras que Jose Miguel trataba de dar lo mejor de sí junto a los dos bailarines, la participante Chihuán aprovechó para opinar sobre las habilidades de su compañero en la danza. “Yo no bailo, pero tú, tampoco destroces el ritmo peruano, hijo”, expresó a las cámaras.

Por su parte, el actor se mostró muy feliz luego de cumplir con el reto. “Me he sentido como un experto”, afirmó. Además, José Miguel aseguró que, a pesar de las dificultades, le puso ‘sabor’ a su baile. “Un poquito cuando bajaba me dolían las piernas, pero le he metido ahí toda su sazón”, declaró.

Este martes 4 de junio se vive la segunda Noche de Sentencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes sentenciados lucharán por su permanencia, ¿quién conseguirá pasar a la siguiente ronda?

