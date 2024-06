El Gran Chef Famosos: Julinho canta canción de Luis Miguel y baila junto a Jose Miguel y Leyla 

Durante la preparación del segundo plato, Julinho lo dio todo en la cocina al ritmo de “Será que no me amas” de Luis Miguel. El participante de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” llegó hasta las estaciones de Jose Miguel Arguelles y Leyla Chihuán para bailar con ellos y sacar los pasos prohibidos.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Jurado se DECEPCIONA de Jose Miguel y su carapulcra aguada

Todo empezó cuando Julinho, en un acto de amor, empezó a cantar para su pareja Brenda Carvalho. “Me motiva más porque estoy cocinando con Brendita. Entonces, me anima a cantar para ella mientras cocina”, aseguró. Sin embargo, solo unos momentos después el competidor decidió ir a bailar con Jose Miguel mientras el actor usaba la sartén. “No culpes a la noche, no culpes a la playa”, entonó el extfutbolista.

El joven actor no dudo en elogiar sus habilidades para la danza. “Bien bien, Julinho. Brenda, ¿tú le enseñaste a bailar”, comentó. Pero no todo terminó ahí, pues Julinho también fue hasta la cocina de Leyla, quien, aunque bailó con él, no tuvo reparos en aclarar que estaban contra el tiempo. “Tiene sus cositas mi chato. Pero, ¿es hora de bailar o de cocinar?”, declaró.

Este martes 4 de junio se vive la segunda Noche de Sentencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes sentenciados lucharán por su permanencia, ¿quién conseguirá pasar a la siguiente ronda?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.