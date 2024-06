El Gran Chef Famosos: Jurado se DECEPCIONA de Jose Miguel y su carapulcra aguada

¡NO PODÍAN CREERLO! Jose Miguel Argüelles presentó una carapulcra AGUADA al jurado de “El Gran Chef Famosos” en la temida Noche de Sentencia. Los jueces quedaron completamente decepcionados y no dudaron en criticar su plato.

“Hermanito, mira qué es esto. ¿Por qué has tirado el maní entero? Extraño. Estoy seguro de que tú debes haber comido carapulcra y esto de carapulcra nada”, le dijo el chef Giacomo Bocchio.

En tanto, Javier Masías fue más duro. “Has logrado algo increíble: es un producto súper noble y has logrado que no tenga ningún sabor este chancho. Siento que he mascado una suela, un cartón, o algo así”.

Este martes 4 de junio se vive la segunda Noche de Sentencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”. Los cinco participantes sentenciados lucharán por su permanencia, ¿quién conseguirá pasar a la siguiente ronda?

